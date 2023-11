CALCIO GIOVANILE. Vittorie a raffica per i galletti: stecca solo la Juniores I risultati delle formazioni giovanili del Forlì della scorsa settimana: Juniores battuta 0-3, Under 17 pareggia 1-1, Under 16 e 15 vincono entrambe 4-0 e 0-5, Under 14 vince 6-0. Una settimana positiva per le formazioni giovanili del Forlì.