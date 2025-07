Calcio, i giallorossi verso la serie c. Il Ravenna rinnova il capitano Paolo Rrapaj

Il Ravenna ha ufficializzato il prolungamento del rapporto professionale col jolly italo albanese Paolo Rrapaj, grandissimo protagonista delle ultime due annate, ma anche della stagione 2016-17, che culminò con la promozione in serie C. "Sono molto contento – ha commentato a caldo Rrapaj – di aver rinnovato l’accordo col Ravenna. Sono carico e motivato per affrontare la prossima stagione. Speriamo tutti che si tratti di serie C. Non vedo l’ora di iniziare la stagione".

L’avventura di Rrapaj a Ravenna era iniziata, appunto, nel 2016, quando, allora diciannovenne, si propose come centrocampista dello scacchiere di mister Antonioli. Con 23 gettoni, di cui 19 da titolare, portò il proprio contributo per l’approdo in serie C. Successivamente, dopo un girovagare abbastanza circoscritto (Sasso Marconi e Forlì, a parte una piccolissima parentesi al Montevarchi), Rrapaj è tornato a Ravenna, dove è diventato il capitano. Le presenze stagionali in competizioni ufficiali con la maglia del Ravenna sono 91 e lui si candida ad entrare ben presto nel ristretto club dei ‘centenari’ del Ravenna.