CALCIO, IL 10 LUGLIO SCADONO I TERMINI PER L’ISCRIZIONE. FIN QUI L’UNICA CERTEZZA L’ALLENATORE POTEPAN. Imolese, corsa contro il tempo per la serie D

La settimana più importante. Nei prossimi sette giorni verrà definito il futuro dell’Imolese, visto e considerato che da domani a giovedì prossimo 10 luglio, il club dovrà presentare domanda e documentazioni utili per iscriversi al prossimo campionato di Serie D, con termine ultimo fissato per le ore 17. Entro tale orario, infatti, le società dovranno completare e inviare in via esclusivamente telematica la domanda di iscrizione. In caso contrario, un eventuale mancato completamento della domanda online entro il 10 comporterebbe l’esclusione dal campionato. Questi i termini decisi e annunciati nelle scorse settimane dalla lega, che provvederà poi alla composizione di gironi e calendari, oltre ad andare a definire il quadro della coppa di categoria, preliminari compresi.

Intanto, sarebbe anche tempo di mercato, con il condizionale che resta d’obbligo visto che l’Imolese, tolta la firma con mister Potepan, unico a oggi certo di far parte della stagione 25/26, di mosse in entrata non ne ha ancora completata una. Anzi, ad aggiungersi ai vari Ballanti, Ale, Garavini, Raffini e Melloni, alla lista di coloro che già da tempo hanno fatto le valigie e sono partiti, si è inserito anche l’ormai ex capitano Lorenzo Dall’Osso, imolese doc, nonché leader nelle ultime due stagioni del reparto difensivo del fu mister D’Amore. L’incontro avvenuto con la società a inizio settimana al Bacchilega non ha portato scenari favorevoli riguardo a una sua permanenza a Imola, così, il 30enne centrale (che era tornato a tastare il manto del Galli nell’estate 2023 dopo le esperienze con Lentigione e Mezzolara), si è accasato alla Sammaurese, che a metà maggio scorso vincendo al Biavati con il Corticella si è confermata per l’undicesima stagione consecutiva in Serie D. Come già annunciato, il ritiro è fissato per il 21 luglio, ma prima, come detto, sarà necessaria l’iscrizione.

Giovanni Poggi