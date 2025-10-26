Calcio, il big match di Seconda Categoria. D.B. Fossone all’esame capolista

A parte il match tra la quart’ultima forza del campionato Don Bosco Fossone e la prima della classe Serricciolo che si annuncia stellare e ricco di incognite, con i ragazzi di mister Bambini decisi a difendere il primato, a ruota c’è Gragnolese-Pontremoli. Ripartendo dalla partita del Don Bosco bisogna dire che è anche un momento estremamente importante sul cammino a breve periodo della squadra diretta da mister Paolo Ulivi che aspetta dalla “grafica“ di vedere disconosciuto l’attuale quart’ultimo posto in classifica, in modo inequivocabile lancia messaggi precisi.

"La gara contro i primi della classe Serricciolo tenteremo di vincerla – ci ha detto il dirigente gialloblù Marco Secchiari – ma è chiaro, che dopo cinque turni è presto per mettere insieme considerazioni allarmanti. Il nostro tecnico conosce bene il valore della squadra allenata da Bambini, che vorrà confermare il successo di domenica scorsa contro la Villafranchese. Da parte nostra c’è il bisogno di riscattare l’immeritata sconfitta patita al “Buon Riposo“ contro il Salavetitia Seravezza".

Mister Bambini nell’occasione teme la formazione di Fossone ma non si spaventa anche se appare, per la prima volta, un po’ preoccupato. "Ho fiducia nello spirito battagliero della squadra – afferma – e non potrebbe essere diversamente. Ma devo confessare che lottare contro una formazione alla ricerca di punti importanti non è piacevole. Resto ad ogni modo fiducioso della forza d’urto che il gruppo è in grado di calare nella partita".

Ebal.