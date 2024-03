Calcio: il bomber argentino dell’Atletico Bmg. Ecco Damian Sciacca. Il ’Lautaro dell’Umbria’

PERUGIA – Signore e signori, ecco a voi Damian Sciacca, l’argentino che con la maglia dell’Atletico Bmg ha conquistato l’Umbria. L’attaccante di Rosario è un po’ il Lautaro dell’Eccellenza umbra. "Io sono più vecchio, sono un ‘93, Lauti è ‘97. Io sono cresciuto guardando Batistuta e sognando di diventare come il mio vero mito: Riquelme". Trequartista nelle giovanili e nei primi tempi in Italia, con una parentesi nella Primavera dell’Udinese nel 2011 e il successivo ritorno in Puglia, a Vieste, nel 2017. Adesso Damian è un attaccante di quelli con la A maiuscola. Quest’anno sono 20 le reti messe a segno da Sciacca fra coppa e campionato, di cui 4 in 4 giorni: la tripletta domenica scorsa al Terni Fc e, soprattutto, il rigore trasformato mercoledì scorso all’89’ a Castelvetro, nell’andata dei quarti di coppa nazionale di Eccellenza. Un penalty che ha regalato all’Atletico Bmg un successo fondamentale in vista del ritorno di mercoledì prossimo a Massa Martana. Rigore calciato alla Batigol, forte, sotto la traversa. Del resto lui dal dischetto è implacabile: suo il gol dagli undici metri che ha regalato alla Bmg la finale contro il Pontevalleceppi, sua anche la rete dal dischetto nell’andata degli ottavi contro l’Osimana. "Il bello viene adesso però. Dobbiamo continuare così se vogliamo continuare a sognare". Un filo diretto con l’Argentina, con nonna Maria Rosa che non si perde una partita del suo nipotino Damian. "Sono legatissimo a lei perché sono cresciuto con lei. I miei lavoravano. Adesso mi manca tanto l’Argentina. Negli anni passati no, ora di più. Non torno da otto mesi. Mi mancano le grigliate e il calcetto con gli amici, i miei fratelli e sorelle. Però qui sto bene e potrei restare in Italia anche quando smetterò". Scenario ancora lontano ma… futuro sempre nel calcio? "Non credo. Non mi vedo allenatore, neanche procuratore, troppi giri strani. Sto studiando da programmatore. Il mio futuro dopo il calcio sarà davanti al pc". Ritorno in Argentina a luglio con la Bmg in serie D? "Sì poi vado a Rosario e mi aspetta Riquelme. Poi però mi sveglio tutto sudato… Se succede posso pure smettere e accendere direttamente il pc…".