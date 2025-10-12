Calcio Il campionato di Promozione entra nel vivo. Ostacolo Forte per il Montignoso. San Marco nella tana del Cubino

Acquista il giornale
Si prospetta un fine settimana delicato per Montignoso e San Marco Avenza. Nel quinto turno di Promozione i ragazzi di...

di ALESSANDRO SALVETTI
12 ottobre 2025
Si prospetta un fine settimana delicato per Montignoso e San Marco Avenza. Nel quinto turno di Promozione i ragazzi di Ricci faranno visita per la seconda volta in meno di un mese al Forte dei Marmi. Il 17 settembre era finita 2-1 per i versiliesi, che avevano impedito a Bertuccelli e compagni di strappare il pass per i 16esimi di Coppa Italia. Adesso, però, lo scenario è diverso: domenica i biancazzurri hanno interrotto la propria striscia positiva, perdendo 2-0 domenica in casa della Lampo Meridien e facendosi agguantare a 7 punti dal Montignoso, tornato a vincere contro il Casalguidi (1-0) dopo 2 giornate a secco di successi. Il tecnico rossoblù preferisce però alleggerire la pressione: "La differenza fra oggi e il mese scorso la fa solo il campo – ha detto –. Noi siamo una neopromossa che fa visita ad una squadra costruita per vincere il campionato, quindi andremo là senza pressioni. Siamo sì a pari punti con loro, ma dobbiamo essere umili e cercare di vincere senza sentire l’obbligo di fare risultato".

Gli avenzini faranno invece visita al Cubino, compagine fiorentina che veleggia in testa con 10 punti al pari di Pietrasanta e Lampo, ma che una settimana fa ha rallentato il passo a Montelupo pareggiando 1-1 dopo le 3 vittorie su 3 delle prime uscite. "Sono tosti e in forma – ha ammonito mister Putti – e in più giocano in un campo stretto e con un tifo molto caldo. Dovremo essere bravi a non farci condizionare, rimanendo concentrati nei 90’". Con il 2-2 di domenica scorsa contro la Fortis Juventus, Mariani e compagni hanno invece ottenuto il quinto pari delle prime 6 uscite stagionali fra campionato e coppa: "Un risultato positivo darebbe morale – ha ammesso il tecnico sarzanese – e per questo continuiamo a lavorare. Comunque finora abbiamo dimostrato di saper restare sempre in partita senza mollare e in diverse gare abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. I tanti pareggi sono, quindi, solo frutto di varie situazioni, talvolta sfortunate, e non ci spaventano".

