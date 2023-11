Calcio: il campionato Uisp. Calendario sempre più stravolto. C’è chi non ha ancora giocato

Con un calendario sempre più stravolto – con squadre che non hanno giocato ancora una partita – il campionato Uisp è arrivato alla terza giornata senza che nessuno sia a punteggio pieno.

Va a gonfie vele il TorciglianoSocoedi che strapazza 4-0 il BellarivieraRistorante La Casina. A segno Barbuti, Giannini, Bonuccelli e Chicchi. “Vittoria inequivocabile” gongola Andrea Giannini. “Avevamo molte assenze e loro si sono dimostrati più forti” ammette Andrea Becagli. Basta Dini all’Unione Quiesa Orange per regolare 1-0 l’MsaForce Diavolo. “Meritavamo miglior sorte” sottoliena Matteo Cima per gli sconfitti. Va a tutta anche l’Hotel Virginia che liquida 3-0, con Chicca, Manfredi e Ceccarelli, il Real Nocchi. “Bella partita e loro hanno dimostrato di avere qualcosa in più di noi” riconosce Francesco Raffaelli del Real Nocchi.

Una super Croce Verde Discobolo, nonostante un rigore fallito da Cinquini, si impone 3-1 sull’Arena Metato. A referto Pasqualetti, Michetti e Di Puorto. Per i pisani, che colpiscono anche tre pali, accorcia Pasqualetti. “Siamo stati sfortunati, complimenti a loro” commenta Gianluca Franchi dell’Arena Metato. Cinquini e Marku firmano il 2-0 del Villa DilettaBayern Versilia sul Nuovo Mondo Fitness. “Successo meritato con una prova di grande intensità” sottolinea Simone Giaconi. Bitto firma l’1-0 del Tdl Soccer sul Terrinca Calcio. “Abbiamo creato più di loro” precisa Francesco Artigiani per i vincitori. “Paghiamo a nostro carico le ingenuità” puntualizza Ludovico Pili per il Terrinca Calcio. Infine bel 3-0 dell’Mb Team sul Piano di MommioManu con doppio Lucchetti e gol di Signorini. “Partita a sprazzi, divertente e spigolosa” la definisce Giovanni Berlingeri dell’Mb Team. “Serata storta - commenta Marco Lasurdi per il Piano di MommioManu -. Se nel primo tempo abbiamo creato e sprecato, nella ripresa siamo spariti”.

Classifica: TorciglianoSocoedi, MsaForce Diavolo, Hotel Virginia, Real Nocchi e Croce Verde Discobolo 6; Unione Quiesa 4; Villa DilettaBayern Versilia, Mb Team, Tdl e Bellariviera La Casina 3; Nuovo Mondo Fitness, Lube Cucine Viareggio, Arena Metato, CtzImballaggi Francè, G.O.Gsi Passi e Terrinca 0.

Sergio Iacopetti