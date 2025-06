Calcio Il debutto nel Torneo delle Frazioni è in programma per il 13 giugno contro le Montagne. Ortola, al timone Marco Dell’Amico. Riconfermato lo zoccolo duro

La piccola ma agguerrita Ortola sarà tra le protagoniste del 4° Torneo delle Frazioni di Massa iniziato ieri sul campo sportivo “Raffi “di Romagnano. Un appuntamento ormai atteso da tutta la comunità, che unisce sport, passione e identità territoriale. Lo farà con una novità in panchina dove si siederà Marco Dell’Amico, noto tecnico della zona che potrà dare la sua impronta alla squadra.

Per quanto riguarda l’organico si riparte dal riconfermato blocco storico composto dai fratelli Papi, Leonardo Da Pozzo, Matteo Cristiani, Luca Maccabruni, Manuel Mussi, Giacomo Barsotti e Nicola Tavoni. A rinforzare la rosa si sono aggiunti tre innesti di qualità: Giacomo Giannantoni, Tommaso Bologna e il portiere Marco Nicodemi.

"Per noi il Torneo delle Frazioni non è solo calcio ma un modo per ritrovarci e sentirci parte di qualcosa di più grande – ci tengono a far sapere dal clan ortolese –. Ogni partita è una festa ma anche un’occasione per dimostrare che Ortola c’è e vuole dire la sua".

Il debutto della compagine guidata da Marco Dell’Amico è fissato per il 13 giugno contro le Montagne. La squadra sfoggerà i tradizionali colori con una nuova maglia che rende omaggio alla storia e alle radici della frazione. Mentre i giocatori si preparano al debutto sul campo, l’intera comunità è mobilitata per sostenere i propri beniamini con cori striscioni. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile la partecipazione a questa competizione: Turba Emil, Professional Marble, Al Chiesino, Bar stella, L’Opificio e New Di Pi Sport.