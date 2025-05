Calcio Il deputato apuano si è messo a disposizione, insieme a Guidi, del patron Gerini per facilitare l’arrivo di nuovi interlocutori che potrebbero fornire un supporto alla società. Massese, scende in campo l’onorevole Alessandro Amorese

I prossimi giorni potrebbero essere forieri di importanti novità in casa Massese dove il comandante Antonio Gerini, nonostante il momento non facile che sta vivendo a livello personale, sembra essere deciso a mantenere il timone della società. Il presidente bianconero non vuole lasciare in mani sbagliate la “sua“ Massese ed è piuttosto alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo in una gestione che sta diventando sempre più gravosa. Ci sono interlocutori che si sono fatti avanti e che Gerini, sfruttando la sua permanenza a Massa, incontrerà a stretto giro di posta.

A disposizione del presidente sembrano essersi messi anche personaggi del posto che hanno a cuore le sorti della massima squadra di calcio cittadina. Uno è Alessandro Amorese, da sempre tifosissimo della Massese, che logicamente soffre vedendo la propria squadra del cuore in queste condizioni. Si vocifera che il membro della camera dei deputati, assieme all’amico Marco Guidi, stia svolgendo un ruolo di “facilitatore“ e si sia attivato per aprire un canale di comunicazione con alcune famiglie della zona che sono nel calcio professionistico da anni e che potrebbero fornire un prezioso supporto.

Rumors che coinciderebbero con l’avvistamento nei giorni scorsi del presidentissimo nei pressi (non all’interno) del palazzo Comunale nell’ora di punta. Questa è comunque solo una delle piste che sta seguendo l’azionista unico della Massese che sembra aver avuto anche una dichiarazione di interesse da parte di un gruppo facente riferimento ad un noto operatore del mondo del calcio che risiede in Versilia. Sembrerebbe, infine, essersi fatta avanti anche una cordata proveniente da fuori provincia. Insomma, di carne al fuoco parrebbe essercene diversa e non c’è che restare alla finestra per capire se rimarrà solo fumo o uscirà qualcosa di concreto. Di sicuro questo è il periodo nel quale metaforicamente “va battuto il ferro“. Se si pensa ad un allargamento ed un consolidamento della società è il momento giusto per valutare ed operare nuovi ingressi in modo da poter poi iniziare a pianificare per tempo la nuova stagione attraverso la definizione del relativo budget e la conseguente scelta del nuovo staff tecnico. Per poter sperare di uscire da questa categoria serve una società più forte e con un maggior numero di risorse a disposizione.