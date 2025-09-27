Calcio Il dirigente saluta l’ambiente rossoblù. San Marco, Luciani rassegna le dimissioni: "Nulla è per sempre»

Si separano le strade di Alessandro Luciani (nella foto) e della San Marco Avenza. Il noto dirigente sportivo, conosciuto anche per essere il deus ex machina dei famosi tornei a marchio “Champions League“, ha deciso di interrompere dopo tre anni il rapporto con la società rossoblù dimettendosi dalla carica di responsabile del settore giovanile.

"Nulla purtroppo è eterno - ha esternato Luciani – ed è arrivato per me il momento di salutare la San Marco Avenza dopo un’esperienza di 3 anni che mi ha estremamente arricchito e che mi ha fatto vivere tante soddisfazioni a livello sportivo ed umano. Ringrazio i ragazzi e le loro famiglie per la fiducia che mi hanno accordato e che ho cercato di ripagare mettendoci sempre tutto me stesso. Sicuramente questo legame non si spezzerà e continuerò a tifare per loro e, perché no, a seguirli sui campi. Ringrazio coloro che mi hanno affiancato in questi anni. Lascio il testimone nelle mani capaci degli amici Oreste e Giuseppe e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il “mondo“ San Marco Avenza".

La società rossoblù ha espresso profonda gratitudine a Luciani per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi in questi anni, che hanno permesso di raggiungere traguardi significativi per la crescita del settore giovanile. Gli ha augurato altresì le migliori fortune per il suo percorso professionale e personale.