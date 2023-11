Calcio Il Levanto insegue la semifinale di Coppa. A Rapallo per ribaltare la sconfitta dell’andata

Match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione in programma questa sera per il Levanto. Alle 20 al ‘Macera’ di Rapallo i levantini cercheranno di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita al ‘Raso Scaramuccia’ nella gara d’andata. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Masini di Genova con assistenti Chamchi di Savona e Semini di Albenga. Qualificazione pertanto difficile per i ragazzi di Dimitri Agata che comunque ci proveranno ed hanno tutte le possibilità di vincere con due gol di scarto come del resto hanno fatto nello scontro diretto in campionato con i ruentini, che si sono aggiudicati con un eloquente 5-0 il 5 novembre scorso. Proprio in campionato il Levanto occupa un lusinghiero quarto posto ed è reduce dalla rocambolesca vittoria sul Cadimare; il Rapallo invece è ultimo con soli due punti all’attivo in undici giornate giocate. Quindi i rivieraschi devono crederci, la rimonta è possibile ed hanno le qualità per provarci e qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia di promozione.

P.G.