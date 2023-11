Calcio. Il maltempo blocca i campionati. Dall’Eccellenza in giù tutti fermi

Il maltempo che ha colpito la Toscana ha portato il comitato regionale della Figc - presieduto da Paolo Mangini (nella foto) - a sospendere i campionati dall’Eccellenza alla Terza, compresi gli incontri dei tornei giovanili. Niente partite questo fine settimana. Si tornerà in campo nel prossimo fine settimana (sabato e domenica) con la giornata successiva. Il turno che avrebbe preso il via tra oggi e domani dovrà essere recuperato entro e non oltre la fine dell’anno. Una data papabile è quella di domenica 23 dicembre, ma le società potrebbero accordarsi per recuperare prima le partite.