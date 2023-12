Calcio: il mercato dei dilettanti. Abbate va all’Angelana. Il Lama con Mariotti

PERUGIA – In serie D il Sansepolcro sta per annunciare l’arrivo del fantasista Pietro Orlandi (00), ex Foligno e Tiferno, in avvio di stagione in Eccellenza laziale alla Favl Cimini. Sempre dal club viterbese torna in Umbria il centrocampista ex Foligno Simone Abbate (02), nuovo acquisto dell’Angelana in vista del big match di domenica con il Terni Fc.

Altro bel colpo in Eccellenza da parte del Lama che ha definito l’ingaggio dell’attaccante Michele Mariotti (03) dal Sansepolcro, fra i protagonisti della cavalcata che, nella passata stagione, ha portato i biturgensi in serie D. Rinforzo nel reparto arretrato per il Branca. Il dg Giordano Gnagni ha ufficializzato l’arrivo del difensore Matteo Bontempi, classe 2004, ex Gubbio, in avvio di stagione in serie D al Vastogirardi.

In Promozione è tornato di nuovo a "casa" Michael Ceccarini (87), primo rinforzo invernale del Selci Nardi che domenica ha debuttato contro la Grifo Sigillo. Gol all’esordio che non è bastato per evitare il ko ai rossoneri. Un innesto importante per la squadra di Pacciarini alle prese con numerose defezioni che stanno condizionando non poco il cammino in questa stagione. Il Pila ha invece ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Giacomo Minelli (96) dal Tuoro.

Nicola Agostini