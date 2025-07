Calcio. Il Ravenna struttura anche le giovanili. De Gregorio alla guida

Il Ravenna si struttura anche per il vivaio. Da ieri è ufficiale l’arrivo, dalla Spal, di Massimiliano De Gregorio (foto) come nuovo responsabile del settore giovanile. Tecnico preparato e uomo di campo con alle spalle un lungo percorso nelle massime categorie professionistiche del calcio italiano (dalla serie A alla serie C), De Gregorio porta a Ravenna un bagaglio di esperienza solido, maturato in ambienti professionistici di alto livello.

Secondo il club giallorosso, il suo arrivo rappresenta un passo importante nella costruzione di un settore giovanile strutturato, ambizioso e orientato alla crescita nel tempo. "Mi ha colpito subito l’entusiasmo delle persone che ho conosciuto nei primi giorni. Ho percepito il desiderio concreto di costruire qualcosa, di dare vita ad un progetto duraturo, indipendentemente dalla categoria della prima squadra. Questo mi ha convinto, Non conta solo il presente, ma la visione sul lungo periodo. In una realtà come questa, si può lavorare con serietà, costruire passo dopo passo, senza farsi condizionare dalla pressione immediata dei risultati".