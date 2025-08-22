Calcio. Il San Gimignano ricomincia dalla Terza categoria!. Antonio Cioffi è l’allenatore della nuova avventura

Sarà il popolare calciatore-allenatore Antonio Cioffi (nella foto) il nuovo tecnico del risorto Sangi in Terza categoria. La ‘tempesta’ a San Gimignano è passata come un temporale ed è stata rimessa in piedi a tempo di record la nuova società guidata dalla cordata dei sette volenterosi, guidati dal presidente Giuseppe Mannozzi e dal vice Beppe Moschi per rimettere in moto quella macchina neroverde rimasta in garage al Santa Lucia. La prima mossa del gruppo è stata la panchina caduta sul tecnico Antonio Cioffi. Soddisfatto?

"Di più. Mi hanno chiesto un aiuto che non potevo rifiutare. Anzi perché a San Gimignano mi sono sempre sentito come a casa da giocatore e da allenatore in famiglia. Grazie di questo affetto e alla possibiltà di poter ripartire dalla Terza categoria con più passione di prima e voglio dirvi inoltre che non chiedo e non voglio nessun compenso". Allenatore volontario. La riflessione a cuore aperto di soddisfazione di quel ragazzo del ’71 con le prime pedate al pallone tirate a 16 anni nella sua terra avellinese fra i dilettanti della Cervinara per poi salire in Valdelsa nella sua città adottiva Poggibonsi, subito in campo a Staggia in Eccellenza, in serie D e C da Poggibonsi, Sangiovannese,Tegoleto, Crevalcuore, Sansovino, Carpi, Grosseto, Castelfiorentino, Pianese e infine San Gimignano. Si ricomincia... "Sono davvero soddisfatto - aggiunge Cioffi – e confido nell’appoggio di tutti gli sportivi della città di San Gimignano perché con il loro sostegno il calcio al Santa Lucia ritornerà come ai miei primi tempi. La squadra? Siamo in fase di costruzione della rosa dei giocatori con le solite pratiche burocratiche ma convinti di poter formare un gruppo di ragazzi di fare buona figura per passione e volontà di raccontare storia e memoria culturale del calcio a San Gimignano".

Romano Francardelli