Calcio: il settore giovanile della San MArco Avenza si conferma di altissima qualità. Gli Juniores regionali di Gabriele e Federico Lucchinelli centrano la quinta vittoria consecutiva
Sono cinque su cinque per la formazione Juniores della San Marco Avenza che si sta godendo il primo posto in coabitazione con lo Zenith Prato nel campionato regionale di Categoria. I rossoblù dei tecnici Gabriele e Federico Lucchinelli sono rimasti a punteggio pieno vincendo anche alla quinta giornata e rispedendo a casa il Prato Social Club con un 2 a 0 maturato grazie alle reti di Manghi e Grassi.
Più in generale è un inizio davvero positivo su tutti i fronti per il settore giovanile dei “Leoni“ avenzini con gli Allievi Regionali che con il successo interno di domenica sul Montecatini (3-2) sono saliti a quota 7 punti in 4 gare. Anche i Giovanissimi Regionali, nonostante l’ultima batosta contro il San Giuliano (6-1), rimangono fuori dalla zona retrocessione con 6 punti in 4 gare.
Nei campionati provinciali, infine, la San Marco Avenza è prima in classifica sia con la compagine Allievi B (anno 2010), visto che a Romagnano (10-0) è arrivata la terza vittoria in altrettanti incontri, che con la formazione dei Giovanissimi B (anno 2012), autori anche loro di un’identica goleada col Romagnano (10-0) ed ugualmente a punteggio pieno dopo le prime tre giornate.
Gianluca Bondielli
