Calcio, il torneo delle frazioni di massa ha già decretato i verdetti di coda. fanno scalpore l’eliminazioni di montagne e ricortola. Massa Centro naviga a vele spiegate, il Mirteto/Castagnola avanza adagio

Il penultimo turno della fase a gironi del 4° Torneo delle Frazioni di Massa ha già decretato tutti i verdetti in coda. Nel girone A le due squadre eliminate sono Montagne e Poggi/Quercioli, nel girone B salutano la competizione Ricortola e Ronchi. A destare sensazione è soprattutto la prematura uscita di scena di Montagne e Ricortola, frazioni ben equipaggiate.

La quarta giornata di gare ha lasciato tutto inalterato nel girone A dove si sono succeduti due pareggi. E’ finita 1 a 1 tra Mirteto/Castagnola e Montagne col rigore di Kabashi ripreso dalla rete di Shqypi ed è finita 1 a 1 Ortola-Romagnano col gol di Stabile pareggiato da Di Benedetti. Nel primo match la palma di migliore in campo ed il buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio Ottikontatt di piazza Aranci è andata ad Andrea Dell’Amico (Mirteto/Castagnola) mentre nella seconda sfida il titolo di Mvp è stato assegnato ad Emiliano Di Benedetti (Romagnano), al terzo gol in tre partite.

La classifica del girone A: Ortola 7 punti, Mirteto/Castagnola e Romagnano 5, Montagne 4, Poggi/Quercioli 0. Il 3 luglio con l’ultimo turno si saprà chi arriverà prima e volerà direttamente in semifinale mentre seconda e terza classificata andranno al playoff. Si giocherà Romagnano-Poggi/Quercioli (ore 19.45) e Mirteto/Castagnola–Ortola (ore 21.30). Riposano le Montagne.

Anche il girone B deve ancora decidere il suo padrone. Massa Centro ha battuto Ricortola (2-0) con due assist di Filippo Brondi, votato Mvp, mentre Marina di Massa ha vinto a tavolino sui Ronchi. La graduatoria è la seguente: Marina di Massa e Massa Centro 7, Turano 6, Ricortola e Ronchi 1. Nell’ultima giornata, il 4 luglio, chiudono i giochi gli scontri Massa Centro–Turano (ore 19.45) e Ricortola–Marina di Massa (ore 21.30). Riposano i Ronchi.

Gianluca Bondielli