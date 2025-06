Calcio Il ValliZeri fa shopping. Presi Bregasi, Ruffini e Conti

Per il ValliZeri le giornate normali non esistono. O non accade nulla, o, come è successo la settimana scorsa, sono fuochi artificiali. Dennis Bregasi è finalmente passato a sostenere i colori della squadra allenata da Daniele Magnani. Una delle tre operazioni annunciate dai vertici della società valligiana è stata portata a compimento dal responsabile dell’area tecnica David Coppola. Infatti, l’ex centrale difensivo dell’allora Filattierese, oggi dirigente degli striscioni biancocelesti, dopo un lungo “inseguimento“ è riuscito ad assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Pontremoli Fc, soffiandolo alle sirene di Podenzana e Monti. Per il numero undici di Villafranca si tratta di un ritorno al calcio giocato, dopo i vari acciacchi che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco.

Ieri è diventata anche la giornata di Damiano Ruffini, classe 2002, giovane attaccante del Monti, 10 marcature su sedici gare disputate nell’ultima stagione, dal primo luglio scatterà la sua firma, perché proprietario dei propri destini. "Entrerò a far parte di una squadra nuova con grandissime ambizioni – afferma Ruffini –. Ho lasciato il Monti, dove mi sono trovato benissimo, perché convinto che la piazza di Zeri fosse quella giusta, troverò più spazio per vivere una grande stagione personale e di gruppo. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno descritto Zeri come un ambiente bellissimo, una famiglia, dove poter crescere in assoluta tranquillità. Sono carico per questa nuova stagione con la maglia bianco blu!".

Il ds, sempre dalla riapertura delle liste trasferimento, porterà in dote al tecnico Magnani Mattia Conti, classe 2003, giovane difensore, ma in grado di ricoprire altri ruoli, insomma, un polivalente di sicuro affidamento.