Calcio In Eccellenza la società bianconera si conferma regina del mercato. Massese, presi Centonze e Lasagna: "Il gruppo ci darà soddisfazioni»

La Massese ha annunciato altri due acquisti importanti. Si tratta di Mattia Centonze e Pietro Lasagna. Il primo, massese verace, è una vecchia conoscenza perché ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2020/2021 quando era appena uscito dalla Primavera della Carrarese e lo aveva fatto come quota. Adesso l’esterno offensivo classe 2002 torna come giocatore fatto che ha già maturato esperienza nella categoria superiore. Quest’anno ha giocato in Serie D con il Tuttocuoio (33 presenze) e in passato lo aveva fatto col Real Forte Querceta.

Lasagna arriva, invece, dal Rivasamba ed è un difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche davanti alla difesa. Dal fisico imponente (è alto 194 centimetri), il classe 1991 originario di Sestri Levante è stato un punto fermo della difesa del Rivasamba nelle ultime 4 stagioni ma la sua lunga esperienza nei campionati dilettantistici liguri lo ha portato a vestire anche le maglie di Atletico Casarza, Campomorone, Lavagnese e Vallesturla. Sembra, inoltre, che la Massese sia interessata ad un altro ex giocatore del Rivasamba, il centrocampista offensivo Andrea Ferretti.

La società zebrata, insomma, è già quasi a posto a livello di organico. Il tecnico Davide Marselli lunedì sera si incontrerà col suo staff per buttare giù il programma della preparazione mentre per martedì è fissato un incontro con tutti i ragazzi per la consegna della scheda di lavoro che dovranno svolgere in maniera autonoma dal 14 luglio per tre settimane. Il 1° e 2 agosto inizieranno il test al campo ed il 4 agosto prenderà il via la preparazione vera e propria.

"Sono certo che questo gruppo ci darà grandi soddisfazioni come meritano in primis i tifosi bianconeri, la società e la città di Massa – ha esternato mister Marselli –. Dopo tanti anni di sofferenze sportive dobbiamo andare tutti uniti verso un unico obiettivo con sacrificio e umiltà".

Ieri sono uscite le dare dell’inizio del campiomnato (14 settembre) e della Coppa Italia (31 agosto).