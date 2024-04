Calcio In Eccellenza. Massese, imperativo battere la Cuoiopelli. Il gruppo è motivato

Altra partita da dentro o fuori per la Massese che domenica a Santa Croce sull’Arno non ha alternative alla vittoria. Serve battere la Cuoiopelli per provare a risalire al quinto posto occupato con 2 punti di vantaggio al momento da un River Pieve che sulla carta avrà un turno favorevole giocando in casa contro il Pontebuggianese. In casa bianconera a parte i soliti indisponibili Vignali e Ricci la situazione infortunati è in miglioramento. Matteo Zavatto, reduce dal match di Montespertoli dopo uno stop di 40 giorni, si sta gestendo alternando giornate di riposo ad allenamenti personalizzati. La sua presenza non dovrebbe, comunque, essere a rischio. Leonardo Terigi, che rientrerà dalla squalifica, è anche lui a posto e quindi l’allenatore Davide Del Nero potrebbe essere finalmente in grado di schierare quella difesa titolare (composta da Zavatto, Terigi e Del Pecchia) che da tanto tempo non ha potuto più utilizzare. Sta meglio anche il centrocampista Salif Sidibe che è tornato in gruppo e dovrebbe essere arruolabile domenica.

Si è fermato, invece, Michael Scarf (nella foto) per un problema muscolare che sembra di lieve entità tanto che il giocatore non è stato neppure sottoposto ad esami di controllo. Le condizioni del difensore ghanese verranno monitorate di giorno in giorno.

Gianluca Bondielli