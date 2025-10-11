Calcio In Eccellenza terza sfida stagionale tra i bianconeri di Marselli e il Real Forte Querceta. La Massese è in cerca di continuità: "La sfida rappresenta un crocevia»

Domani la Massese si ritroverà di fronte a quel Real Forte Querceta che ha già incontrato due volte eliminandolo dalla Coppa ma senza mai batterlo. "Il Real Forte Querceta è ancora imbattuto dopo quattro giornate – ha esternato il tecnico Davide Marselli – ed anche questo dato fa capire le difficoltà che troveremo domenica. Loro sono una buona squadra che ha giocatori che hanno sempre fatto questa categoria come ad esempio Ricci e Nicolini in difesa o Borsell che è stato mio capitano tre anni alla Cuoiopelli dove siamo arrivati due volte ai playoff. Sicuramente non sarà semplice perché troveremo gente che corre ma per noi è troppo importante vincere questa partita e dovremo provarci in ogni modo perché ci darebbe uno slancio incredibile per affrontare questo nuovo trittico ravvicinato. La ritengo un po’ una gara crocevia perché vincendola ci sistemeremmo in una posizione di classifica importante ed andremmo poi a giocare mercoledì a Grosseto più tranquilli. Noi andiamo su ogni campo per vincere ma con il Belvedere a quel punto anche se non dovesse arrivare il risultato pieno non sarebbe un dramma. Fra l’altro stiamo parlando di una squadra che con gli ultimi due acquisti è diventata ancora più importante e non a caso domenica a vinto 3 a 0".

La Massese al momento sta facendo meglio in casa che fuori. "E’ vero. Fuori stiamo faticando molto meno. In casa c’è anche un campo più largo al quale dobbiamo abituarci e trovare le misure. Bisogna cambiare ritmo nelle gare interne. Col Real Forte Querceta dobbiamo riuscire a sbloccare il risultato perché una volta incanalata sono convinto che la partita dovrebbe diventare più facile". Per quanto riguarda gli assenti mancheranno ancora Zavatto e Mapelli mentre Lucaccini, che aveva accusato un problema in settimana, dovrebbe essere della partita.

Gianluca Bondielli