Calcio In Eccellenza vola la Massese di Del Nero: "La squadra è destinata a un posto di rilievo"

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Massese che ha espugnato anche il difficile campo del River Pieve e adesso si è portata a soli due punti di distanza dal quinto posto. "Sono tre punti importantissimi – li definisce il tecnico Davide Del Nero –. E’ stato un messaggio per tutti quanti. La Massese ora farà parlare di sé. Questa squadra è destinata per le qualità che ha ad occupare un posto di rilievo in questo campionato. Lo avevo anticipato e le cose ci stanno dando ragione ma non dobbiamo mollare di un centimetro. C’è da tenere i piedi per terra perché ci possono essere cali di tensioni. Dobbiamo continuare a guardare partita per partita. Dove arriveremo alla fine ce lo dirà il campo".

Il mister degli apuani è entrato, quindi, nel dettaglio della sfida di Pieve Fosciana. "E’ stata una partita dura contro un avversario tosto ed organizzato. Siamo stati bravi ad adattarci al terreno facendo pochi fronzoli e sfruttando le nostre doti, prima di tutto la compattezza e una linea difensiva fortissima. Anche quando sono rimasti in dieci, sul finire del primo tempo, i nostri avversari non hanno mai mollato di un centimetro. Ci hanno creato difficoltà sino al 94’ anche se il gol del raddoppio siglato ad inizio ripresa ci ha dato più tranquillità consentendoci di giocare di rimessa e di andare vicini più volte anche alla terza rete".

"Ho a che fare con un gruppo di ragazzi davvero valido e disponibile – conclude – e questi risultati sono il logico frutto dello straordinario lavoro che facciamo in settimana".

