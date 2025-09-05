Calcio in lutto. Addio a Lazzeretti. Fu attaccante granata e del Tuttocuoio

Calcio di provincia in lutto per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, avvenuta all’età di 85 anni all’ospedale di Pontedera nella notte tra mercoledì e giovedì. Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, Lazzeretti era stato infatti un apprezzato calciatore, vestendo le maglia, tra le altre, del Pontedera, del Tuttocuoio e del Capannoli, luogo dove è sempre vissuto e dove oggi alle 16 avranno luogo i funerali, nell’abbazia di San Bartolomeo, mentre la salma è esposta nella locale cappella della Pubblica assistenza. Il suo ruolo è stato quello di attaccante centrale, e nel Pontedera ha disputato i campionati di Serie D 1959-60 e 1962-63. Oltre a giocare a calcio, Lazzeretti aveva lavorato anche in Piaggio.

La società granata pontederese ha voluto ricordarlo con un post sui propri canali social: "L’Us Città di Pontedera esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, ex calciatore granata. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia". Lazzeretti lascia la moglie, signora Gioia, la figlia Simona e gli amati nipoti. Al cordoglio del mondo calcistico locale si unisce anche quello della redazione di Pontedera del nostro quotidiano.

SL