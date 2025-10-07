Calcio In Prima Categoria gara condizionata dal vento per il Romagnano. La Carrarese Giovani di Incerti si conferma matricola terribile

C’è un intruso, lassù sulla vetta del palco della Prima Categoria. Atletico Lucca e Folgor Marlia si guardano attorno e scoprono di avere vicino un compagno di viaggio: la Carrarese Giovani. Niente sangue blu, niente proclami, una delle poche targhette che la squadra di mister Incerti che si tiene stretta al collo è quella di “matricola“, ma che però qualcuno nei caldi mesi ferragostani la indicava come “terribile“. Forse c’è anche più gusto a vincere così. Pronti via è i gialloblù impongono il nulla di fatto alla Torrelaghese. Debutto casalingo e il Pieve Fosciana va a tappetto per cinque volte, secondo fuori porta sul campo di una delle indiziate alla vittoria finale Capannori ed eccoti servito il secondo successo consecutivo. Niente male come biglietto da visita, per una squadra che nella passata stagione i risultati della Prima li leggeva sui giornali e sui telefonini con un pizzico di invidia.

Contro il Capannori non è stata certo una passeggiata, ma questo i marmiferi l’avevano messo in preventivo. "Non è stato facile e per questo mi ritengo molto soddisfatto sia dell’approccio che sulla gestione della gara – ci dice Incerti –. Peccato per una piccola disattenzione sul loro gol, ma vincere in un campo del genere contro una squadra importante e ben organizzata ci deve ancor di più far riflettere. Da questa sera dovremo prepararci per l’arrivo del Corsagna, squadra che si è notevolmente ‘irrobustita’ di prospetti ideali per la categoria e come se non bastasse ben abituata a certe partite".

Molteplici problemi angustiano il Romagnano, dopo tre turni, un solo punto in graduatoria, due fuori porta con altrettante fermate, l’ultima sul campo del Calci. "Partita condizionata dal forte vento – ha detto mister Battaglia – e dal terreno non perfetto per entrambe le squadre. Siamo partiti molto bene trovando il gol, poi la partita è stata poco tecnica da ambo le parti con loro che hanno avuto una grossa occasione non sfruttata. Ad avvio ripresa abbiamo sprecato la palla del raddoppio. fallita. Poi nei minuti finali abbiamo subito due gol di cui uno a tempo scaduto su due nostre disattenzioni che paghiamo a caro prezzo".

Ebal.