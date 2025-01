Calcio In Prima Categoria i galletti rialzano la cresta contro i Diavoli Neri. Il Serricciolo risolleva il morale. Paolini: "Il lavoro ci ha premiati»

Boccata d’ossigeno per il Serricciolo che aveva bisogno della vittoria contro i Diavoli Neri Gorfigliano per rasserenare l’ambiente e per sollevare un po’ il morale. I gialloblù erano chiamati al risultato a tutti i costi perché nelle ultime prestazioni, seppur buone, erano arrivati pochissimi punti e la situazione nei bassifondi della classifica stava diventando parecchio preoccupante. L’1-0 di certo non cancella i problemi, ma permette di staccare proprio i lucchesi di quattro punti e di avvicinarsi al Montecarlo che ha pareggiato contro il Capezzano.

"I ragazzi sono stati bravissimi – commenta mister Paolini – e il nostro duro lavoro ha dato finalmente i suoi frutti. Sicuramente eravamo tesi e contratti, considerando l’importanza della posta in palio, ma abbiamo retto bene la pressione, giocando una buona gara e riuscendo a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio. Abbiamo sbloccato il match con una meravigliosa punizione di Shqypi, ma ancora prima siamo andati vicini al gol in almeno quattro occasioni, non ben sfruttate. Era fondamentale centrare il successo per rimanere agganciati alle squadre che ci stanno sopra e per il morale. Sono contento della prestazione di un gruppo che è fantastico e che alleno con grande orgoglio. Tra le note positive c’è il recupero di Andrea Dell’Amico che è rimasto in campo per 60 minuti, giocati tutti alla grande. Per noi è un giocatore fondamentale e averlo ritrovato è importantissimo. Ora speriamo di poter tornare presto a contare anche su Vegnuti Marco, Lazzoni e Giannantoni. Per fortuna la Juniores ci sta dando una grossa mano, offrendoci giocatori come Barbasini, classe 2006, che ha fatto molto bene, guadagnando la punizione da cui è nato il gol".

"Non è di certo il caso di esaltarci – conclude – ma la strada è quella giusta. Domenica avremo una partita durissima in trasferta contro il Montignoso".