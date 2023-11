Calcio, In Prima Categoria i ragazzi di Borghetti conquistano il primo punto interno contro l’ex capolista marginone. Serricciolo, al diesse Ruffini va stretto il pareggio: "Siamo stati più pericolosi»

Ottimo punto conquistato dal Serricciolo che contro l’ex capolista Marginone, spodestata momentaneamente dal trono dal Forte dei Marmi, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà anche le squadre più organizzate e accreditate alla vittoria finale. I gialloblù sono scesi sul proprio campo con la voglia di fare bene, cercando di invertire la rotta proprio davanti al proprio pubblico. Se finora all’Arcinaso si erano registrate solamente sconfitte lo 0-0 contro i lucchesi rappresenta sicuramente un grande passo avanti. Considerato il valore degli avversari i lunigianesi possono quindi ritenersi soddisfatti, anche se un po’ di rammarico per non essere riusciti, pur provandoci diverse volte, a conquistare l’intera posta in palio rimane. "I miei ragazzi hanno fatto una prestazione caparbia e di sacrifico – spiega mister Borghetti – producendo anche un buon calcio e creando diverse occasioni da gol. Il pareggio è quindi un po’ amaro". Gli fa eco anche il ds Ruffini: "Il risultato ci sta stretto – afferma – perché siamo stati più pericolosi del Marginone. Contro una formazione tosta, precisa soprattutto in difesa e che finora ha collezionato numeri da capogiro abbiamo disputato una gara grintosa, riuscendo ad orchestrare azioni di gioco importanti e vedendo sfumare almeno 3 occasioni nitide da rete. Santini non è mai stato chiamato in causa, se non per interventi di ordinaria amministrazione. Abbiamo comunque conquistato il primo punto in casa che è importantissimo per il morale". La prossima domenica i galletti saranno impegnati in trasferta contro il Città di Capannori.

Ilaria Gallione