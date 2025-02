Calcio In Prima Categoria il Romagnano fa visita al Pieve Fosciana. Montignoso, ostacolo Porcari. Serricciolo in cerca di conferme

Un determinato Montignoso proverà a superare nel 22° turno del campionato di Prima Categoria l’Academy che questo pomeriggio alle 15 li aspetterà al “Giusfredi“ di Porcari. "Saranno nove partite tutte difficili – spiega mister Alberti – in cui dovremo essere bravi a raccogliere le energie e ad esprimere al massimo le nostre potenzialità. Nel girone d’andata i nostri avversari ci hanno messo sotto sul piano del gioco e ora che si sono rafforzati nel mercato invernale sarà ancora più complicato superarli. Hanno cambiato totalmente il reparto offensivo con gli innesti di Haoudi, Zani e Frugoli che vanta esperienze in Serie C, più di 150 presenze in Serie D con all’attivo oltre 50 gol".

Esterna anche per il Romagnano che dovrà vedersela con il Pieve Fosciana in una gara non facile. Gli amaranto, reduci dalla goleada rifilata all’ultima della classe e da un cammino finora più che soddisfacente, cercheranno di migliorare ulteriormente il sesto posto.

Impegno tostissimo per il Serricciolo che all’Arcinaso incontrerà il Città di Capannori, terza forza del girone. "La vittoria nel derby con il Mulazzo – afferma mister Paolini – ci ha caricato e oggi dovremo cercare di ripetere quella bella prestazione per provare a fare il risultato contro una squadra ben organizzata che sta lottando per ben altri obiettivi. Non sarà facile non solo per il valore dei nostri avversari, ma anche perché da inizio stagione, anche prima del mio arrivo, la squadra non è mai riuscita ad inanellare due successi consecutivi. Il mese di febbraio porta con sé influenza e campi pesanti ed inevitabilmente dobbiamo fare i conti con l’indisponibilità di tanti giocatori. Come sempre la nostra Juniores ci darà una grande mano. L’obiettivo sarà centrare un risultato positivo per riuscire a muovere la classifica". Il Mulazzo sarà atteso dalla corazzata Corsagna.