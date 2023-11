Calcio, in prima categoria il mulazzo cerca il riscatto in casa del cQs pistoia. Strata: "Confido nella forza del gruppo, siamo decisi ad aprire un nuovo capitolo»

Cancellata, anche se non alla svelta, la sconfitta interna contro il Corsagna, e non poteva essere altrimenti dopo le “rampogne“ di Stefano Strata che non aveva digerito la prova dei rossoblù, Il Mulazzo che alla riapertura del mercato di riparazione vedrà l’area tecnica, (c’è chi spera riverniciata) è alla ricerca di prospetti di spessore per irrobustire sia la griglia di centrocampo, sia quella della prima linea. Domani pomeriggio i lunigianesi sono impegnati ad affrontare l’undicesima tappa del campionato di Prima Categoria e nel loro sesto viaggio fuori porta si caleranno dalla 14,30 al “Barontini“ contro i padroni di casa del Cqs Pistoia, presumibilmente riveduti e corretti nel suo undici, per mettere alla prova la loro forza di reazione e le capacità di rimettersi in carreggiata dopo una brutta sbandata. "Non voglio certo rivedere il Mulazzo di domenica scorsa – ribadisce Strata – perché oltre ai punti si rischia anche di perdere la faccia. Una lezione che mi auguro sia stata salutare. Confido adesso nella forza di un gruppo che in altre circostanze ha dato prova di essere determinato, lucido e generoso. Proprio su queste doti il Mulazzo dovrà far conto se tutti insieme vogliamo raggiungere un risultato di rilievo per dare piede alla ripartenza".

Contro il Pistoia sono previsti cambiamenti viste le precarie condizioni di Bertano e Dell’Amico? "In linea di massima posso dire che giocheremo più coperti, ma l’atteggiamento di chi andrà in campo è fondamentale ai fini del risultato. Il Mulazzo deve dimostrare di essere maturo e duttile tatticamente. In campo voglio giocatori pronti a dare il massimo senza badare a spese. Questo è un campionato dove la forza di volontà spesso può fare miracoli".

Ebal.