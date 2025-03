Calcio In Prima Categoria impegno difficile per il Romagnano che incrocia il Corsagna. Montignoso nella tana della Folgor. Serricciolo, sfida da dentro o fuori

La capolista Montignoso andrà alla caccia dei tre punti in trasferta contro la Folgor Marlia questo pomeriggio alle 15. Il 24° turno del campionato di Prima Categoria riserverà alla prima della classe un match da non sottovalutare contro una formazione attualmente posizionata al settimo posto con 31 punti all’attivo, 17 in meno della squadra di Alberti. Assenti gli squalificati Granai, fermato dal giudice sportivo per due turni, e Youssefi per una gara.

Impegno proibitivo per il Romagnano che in esterna affronterà i locali del Corsagna, una delle formazioni meglio organizzate e accreditate per la promozione finale. Il Mulazzo farà visita al Porcari in una gara fondamentale in chiave salvezza.

Sfida interna per il Serricciolo che ospiterà all’Arcinaso l’Atletico Lucca, club stazionario a metà classifica. "Questa volta sarà proprio la partita da dentro o fuori. Tre punti potrebbero dare ancora la possibilità di salvezza – afferma il segretario Gilli – mentre un altro risultato ci condannerebbe quasi sicuramente ai play-out con un occhio alla forbice di punti per evitare la retrocessione diretta. Una situazione difficile che non lascia quindi spazio ad ulteriori discorsi. Per quello che riguarda i giocatori disponibili, mancheranno sicuramente Casciari, Giannantoni, Vegnuti Mattia e Guelfi squalificato. Dovrebbero essere disponibili Berti e Carli e come al solito i ragazzi della Juniores". L’importanza della posta in palio è ben chiara anche al ds Luca Bardini. "Stiamo vivendo un momento difficile - dichiara - e veniamo da una sconfitta pesante ancora più aggravata dai continui problemi fisici. Cercheremo di scendere in campo con la mentalità giusta senza paura. Crediamo ancora di poter mantenere la categoria senza passare dai pericolosissimi playout e stiamo lavorando sodo per ottenerla".