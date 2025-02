Calcio In Prima Categoria la capolista Montignoso tasta il polso al Cqs Pistoia. Promette scintille lo scontro tra Romagnano e Serricciolo

Il Montignoso affronterà il 23° turno del campionato di Prima Categoria con l’obiettivo di guardarsi le spalle dalle agguerritissime avversarie. Per frenare le loro ambizioni dovrà prima di tutto superare il Cqs Pistoia che, nonostante i 25 punti in classifica, 20 in meno della capolista, questo pomeriggio alle 15 si presenterà al “Del Freo“ determinato a centrare un risultato positivo. Mister Alberti, che spera di poter ripetere il netto successo dell’andata, dovrà fare a meno di Giulianelli, fermato dal giudice sportivo per due gare. Appuntamento interno anche per il Mulazzo che ospiterà il Capezzano, quarta forza del girone.

Gli occhi saranno puntati soprattutto sul derby tra il Romagnano e il Serricciolo che andrà in scena al “Raffi“. Tra gli amaranto salterà la sfida lo squalificato Corsi. Per i gialloblu, dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Capannori, saranno d’obbligo i tre punti per respirare e per continuare a tenere attaccate le altre formazioni invischiate nella lotta salvezza.

"Sarà come al solito una partita dove conterà solo il risultato positivo - afferma il dirigente Andrea Gilli - contro un avversario che con il passare del tempo ha dimostrato di essere una squadra di tutto rispetto con ottimi giocatori giovani e altri più esperti. Con il cambio di allenatore ha poi fatto prestazioni importanti. Sul loro campo è sempre difficile portare via dei punti, però, noi sicuramente venderemo cara la pelle. Per ciò che riguarda la rosa disponibile saremo ai minimi termini con out parecchi giocatori (Berti, Vegnuti Mattia, Carli, Giannantoni) ed altri alle prese con postumi influenzali. In preallarme come al solito i giovani della Juniores che si sono messi a disposizione con grande sacrificio e tanto impegno. Speriamo, come detto, in un risultato positivo, malgrado tutte le avversità questo periodo".