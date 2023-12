Calcio, In prima categoria match complicato. Serricciolo, mister Borghetti suona la carica: "Il Capezzano è forte ma noi daremo il massimo»

Il 12° turno del campionato di Prima Categoria riserverà al Serricciolo una sfida complicata visto che sarà ospite del quotato Capezzano Pianore. Il match, che si annuncia emozionante e ricco di sorprese, andrà in scena questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.30, allo stadio “Cavanis“. I lucchesi, distanti sette lunghezze dalla vetta, hanno raccolto finora 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e tre sconfitte, e proprio per questo si presentano come un avversario difficile da superare e che farà di tutto per far fruttare a proprio vantaggio il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico. Dopo il pesante 3-0 subito dalla capolista Margione i padroni di casa proveranno quindi a ritrovare la via del successo per cercare di non perdere troppo terreno dalle prime della classe. Di contro i gialloblù, reduci dal pareggio con il Corsanico, saranno motivatissimi a tornare a casa con un risultato utile per scrollarsi di dosso una situazione di classifica al momento ancora piuttosto pericolante.

"Oggi affronteremo una squadra di prim’ordine – afferma mister Borghetti (nella foto) – che sarà una delle candidate a vincere il campionato. Una formazione che oltretutto si è rinforzata con l’arrivo di Maggiore. Sappiamo quindi che sarà una partita tosta. Noi siamo un po’ acciaccati, ma questo non dovrà essere un alibi. Siamo una squadra che sta facendo un nuovo percorso e questa settimana i ragazzi si sono allenati molto bene. Abbiamo preparato la gara in un certo modo e sono convinto che daremo il massimo".

Ilaria Gallione