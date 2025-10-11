Calcio In Prima Categoria rivitalizzate le squadre lunigianesi. Mulazzo convincente. Fivizzanese in salute

Non è capitato molto spesso, almeno nella recente storia del mondo palla lunigianese della Prima Categoria di dover registrare due vittorie come hanno fatto Fivizzanese e Mulazzo, rispettivamente contro Porcari e Capezzano nell’ultimo turno. Dunque, dopo le sconfitte registrate sui campi del Corsagna e Marlia, le due squadre lunigianesi brindano di fronte ai propri beniamini con i tre punti. Pertanto, si tratta di un evento da tenere nella dovuta considerazione non solo per le positive ripercussioni sulla classifica, ma soprattutto per quanto ha detto il Mulazzo, che ha saputo ritrovare giuste argomentazioni per rimettersi in piedi e riprendere a camminare.

La squadra rossoblù scesa sul “Calani“ rivisitata nel suo impianto tattico fin dai primi passi è apparsa cresciuta nelle idee e nella determinazione, non mollando mai la presa rimanendo sempre padrone della scena. "Certo è una squadra che sta crescendo bene – afferma il diggi Strata –, la squadra ha saputo superare momenti difficili, ma soprattutto ha saputo tenere con autorità il campo, non ha rinunciato ad esprimersi come deve anche dopo essere passata in vantaggio ha sempre tenuto alto il ritmo restando alta".

Spettacolare vittoria della Fivizzanese sul Porcari. "Partita equilibrata nel complesso –ha detto al termine mister Duchi –, il primo tempo hanno avuto loro una occasione di testa e poi niente di più il primo gol è venuto su una respinta da calcio d’angolo la palla è arrivata al limite e Brizzi nel calciare ha trovato una deviazione che ha spiazzato il portiere. Ripresa sulla falsa riga del primo con loro un po’ più decisi nel trovare il pareggio che è venuto su un calcio di rigore procurato per fallo di Gerali un po’ ingenuo. Dopo abbiamo cambiato assetto tattico e abbiamo iniziato a trovare più soluzioni e a creare di più ed è arrivata la rete di Bocchia".