Calcio, in prima categoria secondo paRI CONSECUTIVO PER IL SERRICCIOLO DEL DS RUFFINI. "Il risultato ci va stretto perché siamo stati più pericolosi dei nostri avversari»

Secondo pareggio consecutivo per il Serricciolo con lo stesso punteggio di 2-2 e più o meno con le stesse modalità. Sul doppio vantaggio, ancora una volta grazie alle reti di Barattini e Forfori, i gialloblù non sono riusciti a gestire al meglio l’incontro, permettendo al Giovani Via Nova di acciuffare un pareggio che, per quanto visto in campo, sembrava davvero insperato. Le diverse assenze, per infortunio e per squalifica, sicuramente non stanno aiutando, ma la squadra sta provando comunque a reagire ai problemi. Anche in questa trasferta in terra pistoiese i ragazzi di Borghetti hanno fatto vedere cose molto positive, un gioco fluido e un manovra capace di mettere in difficoltà i padroni di casa, ma è mancata quella lucidità necessaria per chiudere al momento opportuno la sfida.

"È un risultato che ci sta stretto – commenta il ds Ruffini – perché nell’arco dei novanta minuti siamo stati indubbiamente più pericolosi dei nostri avversari. Abbiamo avuto diverse occasioni per andare a rete, ma non siamo riusciti a fare quel terzo gol che ci avrebbe permesso di mettere in cassaforte la vittoria. Abbiamo colpito pali, traverse, collezionando tante occasioni che, però, non sono state sfruttate nel modo giusto. Sicuramente avremmo meritato il successo perché nel complesso siamo stati superiori, anche piuttosto nettamente, ma l’esito della gara purtroppo è stato diverso". Nella prossima sfida i galletti se la dovranno vedere in trasferta con la capolista Marginne che è reduce dal pareggio contro il Pistoia, ma che con i suoi 53 punti è leader indiscussa del girone.

Ilaria Gallione