Calcio In Prima giornata no per Fivizzanese e Mulazzo. Vola la Carrarese Giovani. Romagnano rivitalizzato

La Carrarese Giovani con un gol di Da Pozzo affonda le resistenze dello squadrone Corsagna e continua a guidare la classifica di Prima Categoria sempre in compagnia della portaerei Atletico Lucca e del Folgor Marlia, lucchesi che sul “Pieroni“ hanno mollato tre schiaffoni alla matricola Fivizzanese mai entrata in partita. Complimenti vivissimi ai marmiferi che domenica pomeriggio hanno riconfermato di essere complesso attrezzato sia sotto l’aspetto mentale che di organizzazione di gioco per dare battaglia fino all’ultimo alla nobiltà. In casa gialloblù i conti cominciano a quadrare.

S’intuisce inequivocabilmente dal sorriso che Massimiliano Incerti regala: "Domenica abbiamo offerto una prestazione di notevole spessore tecnico-tattico, la determinazione con la quale i ragazzi hanno inseguito il successo è stato davvero di assoluto valore. Siamo primi dopo 360’? Per carità nessun volo pindarico, il bello deve ancora venire e noi siamo sulla strada giusta. In questa categoria subentrano fattori a noi poco congeniali determinando delle difficoltà. Risultato giusto e da domani dovremo recuperare forze e defezioni con parecchi ragazzi usciti acciaccati per affrontare una trasferta su un campo particolare come quello del Piazza di mister Micchi".

Il Romagnano dopo la meritata vittoria sui cugini del Mulazzo, oltre a rasserenare l’ambiente granata è diventato di colpo la squadra del giorno. Un bel successo, che gratifica la prestazione “anema e core“ di Lezza e compagni. I tre punti incamerati contro la compagine lunigianese hanno rivitalizzato tutto l’ambiente amaranto e adesso il tecnico Battaglia può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Al contrario in casa Mulazzo è giunto il momento di iniziare a fare alcune riflessioni per capire gli eventuali aggiustamenta da apportare alla squadra che ha bisogno di iniziare a trovare continuità di risultati.

Ebal