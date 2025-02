Calcio, in prima il serricciolo esce a testa alta dal difficile confronto col capannori. si allunga la lista degli infortunati. Paolini amareggiato: "Abbiamo pagato a caro prezzo l’unico errore commesso»

Il Serricciolo non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby contro il Mulazzo ed è incappato in una sconfitta di misura contro il Capannori, squadra di alto livello che è in lotta per la promozione. I gialloblù hanno provato a tenere testa ai più quotati avversari e davanti al proprio pubblico non hanno sfigurato, ma hanno finito per pagare carissimo un’imprecisione difensiva, probabilmente l’unica in una gara attenta sotto tutti i punti di vista.

"I nostri avversari – commenta mister Paolini – sono una squadra forte e avrei preferito non affrontarli in un momento per noi così delicato. Sono molto forti fisicamente, corrono più di noi, e sono stati senza dubbio anche più furbi nel saper sfruttare al meglio il nostro unico errore. È stata una partita dura, giocata quasi alla pari. I ragazzi hanno dato tutto e quindi mi assumo io le responsabilità di questo risultato".

La situazione infortuni continua a preoccupare, considerando anche il fatto che nella prima mezz’ora è stato costretto ad uscire prima dal campo per problemi fisici Giannantoni, sostituito da Barbasini. Le occasioni per i galletti non sono comunque mancate sia con Bondielli che con Sqhypi, ma il cinismo non è di certo la qualità migliore dei lunigianesi. Non si può dire altrettanto dei lucchesi che sul finire del primo tempo con Paganelli, a tu per tu con Vegnuti, hanno trovato il gol della vittoria. Nella ripresa le emozioni sono state ben poche e le speranze di pareggio dei galletti si sono infrante sulla rocciosa difesa avversaria. Ora i punti di distacco dal Montecarlo, vittorioso sulla Folgor Marlia, sono saliti a 4. Stessa lunghezza di distanza dal Mulazzo fermato dal Corsagna. A + 5 sale il Cqs Pistoia che ha nettamente battuto il Gorfigliano. Sarà quindi decisivo il prossimo impegno in esterna contro i cugini del Romagnano.

Ilaria Gallione