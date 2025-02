Calcio: In prima si complica il cammino del serricciolo dopo la sconfitta subita nel derby col romagnano. Gilli amareggiato: "Risultato bugiardo, abbiamo peccato in fase di finalizzazione»

Situazione sempre più pericolosa in casa Serricciolo dopo il brutto stop rimediato nel derby contro l’ottimo Romagnano. I gialloblù sono usciti dal match andato in scena al “Raffi“ con un pesante passivo di 3-0 e con la consapevolezza che a 7 giornate dal termine non saranno più ammessi passi falsi. I ragazzi di Paolini hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva, l’undicesima della stagione, che li condanna al terz’ultimo posto con 20 punti all’attivo. Sotto di loro a una lunghezza di distanza il Gorfigliano, mentre sopra a + 5 si trovano il Mulazzo e il Pistoia.

"Il risultato è bugiardo perché fino all’1-0 – precisa il segretario e dirigente Gilli – finalizzato da Monaco al 19’ con una precisa incornata, abbiamo retto molto bene e abbiamo creato due grosse opportunità con Barattini che purtroppo non sono state sfruttate a dovere. Nell’occasione del loro raddoppio abbiamo subito l’ennesimo gol di testa, ancora ad opera del solito Monaco". A quel punto la gara si è spenta e al 70’ è arrivata anche la marcatura di Catola che ha chiuso definitivamente i giochi.

L’obiettivo dei galletti a questo punto del campionato sarà quindi quello di evitare la retrocessione diretta per giocarsi il tutto e per tutto ai playout. A meno che non ritrovino subito la giusta strada e comincino a conquistare vittorie a raffica, la situazione sembra piuttosto compromessa. In più servirebbero in contemporanea le brusche frenate delle dirette concorrenti alla salvezza per evitare che possano allontanarsi troppo. Sarà comunque fondamentale che Shqypi e compagni mantengano alta la concentrazione, recuperino le energie, oltre a qualche infortunato di troppo, e che diano il massimo per centrare il successo domenica prossima in casa contro l’Atletico Lucca, formazione di metà classifica. Il tutto per non spegnere completamente la speranza di poter concludere la stagione senza inutili sofferenze.

Ilaria Gallione