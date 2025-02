Calcio In Promozione i ragazzi di mister Verdi mostrano i muscoli contro il San Giuliano. Pontremolese, prova di carattere. Beghini: "Gara ben interpretata»

La Pontremolese contro la portaerei San Giuliano, sconfitta per una rete a zero, ha ribadito al “Lunezia“ la sua superiorità. In questa fase della stagione – solitamente delicata per chiunque – l’Azzurra, ancora non al top sotto il profilo del gioco, contro l’ex reginetta del campionato di Promozione si è dimostrata ben salda sulle gambe, sorretta da un carattere di ferro e contro i termali è riuscita a suddividere per undici la fatica collettiva, in ogni mossa, senza sprecare inutili energie.

Alcuni elementi non sono apparsi brilanti come qualche settimana fa, ma la loro flessione è stata compensata dal poderoso contributo, tattico atletico, di Filippi, Vannucci, Scaldarella, Grasselli e Ceciarini. Su quest’ultimo è stato commesso un altro evidente fallo da rigore che solo la “disastrosa“ prova del fischietto pistoiese non gli ha permesso di valutarlo correttamente.

Quella vista all’opera domenica scorsa è una Pontremolese che gonfia i muscoli e ne fa largo uso, senza badare ai convenevoli. Nell’occasione l’Azzurra ha perso una pedina essenziale: non sarà facile sostituire un capitano come Andrea Filippi “mastice“ della retroguardia e del cosiddetto spogliatoio. Ma Verdi, avendo giocato in quel reuolo negli ultimi quindici anni, saprà come intervenire per ammortizzare i pesanti contraccolpi che la squadra potrebbe accusare sotto il profilo tecnico e psicologico.

"Partita ben interpretata –afferma il vicepresidente Michele Beghini –, specie nel secondo tempo, dai nostri ragazzi, a dimostrazione che sono ben centrati dal punto di vista mentale sulla possibilità di recuperare terreno sulle prime. Peccato per l’espulsione di Grasselli, che comunque visto l’andamento nervoso della gara ci poteva anche stare e soprattutto dell’infortunio ad Andrea Filippi, che speriamo non ce lo privi per qualche tempo. Credo che le prossime tre gare a Lamporecchio, Cubino in casa e derby ad Avenza, saranno decisive per le nostre residue speranze e se dovessimo riuscire ad accorciare sulle prime allora le possibilità sarebbero sicuramente molto maggiori".