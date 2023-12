Calcio In Promozione il bomber fa volare la Pontremolese. Petracci, toro scatenato: "La squadra è in salute»

Olè toro! Quello con la maglia Azzurra sul petto, naturalmente. Il momento magico di Giacomo Petracci coincide con quello della squadra: ultime due partite, quattro gol, dodici dall’inizio stagione, due vittorie. Il viareggino corre verso l’abbraccio dei compagni, si porta a casa il pallone della tripletta, la Pontremolese si tiene in zona-tiro, decisa a fare lo scatto risolutore. "Sì, davvero, sta andando tutto per il verso giusto anche se non mi stancherò di ripetere che i momenti difficili sono sempre dietro l’angolo e allora sarà diverso. Sono contento per la classifica; stiamo mantenendo il passo di chi in questo momento ci precede; a quattro punti c’è il Viareggio, a tre la Real Cerretese, a uno c’è il San Piero a Sieve, questi ultimi lì incontreremo domenica prossima e viaggiano con una partita in più. Tre squadre robuste nei suoi impianti ma che nel girone di ritorno dovranno renderci visita ma è meglio non correre troppo“.

“Guardare la classifica adesso è sbagliato – avverte il numero nove dell’Azzurra – perché restano ancora due partite per finire il girone di andata. Quindi si deciderà tutto in primavera. Questi sono giorni dove bisogna lavorare e, ancora lavorare e il discorso vale, soprattutto per il sottoscritto, non possiamo certo fermarci a quello che abbiamo appena fatto anche se fin qui abbiamo dimostrato di non essere inferiori alla concorrenza".

Al termine l’attaccante della Pontremolese sempre raggiante e con tanto di pallone consegnatogli dal ditti Simone Lecchini che in estate ha fuso una macchina per portarlo in dote all’Azzurra, ha avuto pensieri con tanto di dedica per tutti partendo dal direttore, al tecnico, ai compagni e non ultimo al fedele secondo Alessandro Maurelli che proprio l’altro ieri festeggiava con tanto di champagne di chiara marca italiana il suo 42° anno con tutta la squadra.

Ebal.