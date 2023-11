Calcio In Promozione il dt Lecchini sta cercando rinforzi. Gli obiettivi di mercato della Pontremolese

La Pontremolese dopo aver accarezzato per 68’ minuti il primo posto in solitaria nell’ultimo turno in casa contro il Maliseti ritornerà a essere protagonista domenica prossima sul Lunezia contro il Luco e dopo nove giornate non si sente ancora grande, anche se stare lassù regala ossigeno. Ma l’Azzurra sa benissimo che per essere in grado di mettere nella partita energia pulita per far viaggiare meglio il motore, sia a livello di gambe sia di testa e per pensare con maggior convinzione al primato, servono nuovi prospetti. E così, per rispondere alla nutrita concorrenza, il ditti Simone Lecchini sta lavorando per individuare gli ideali profili da inserire nella prossima finestra di mercato che apre i suoi battenti il prossimo 1° dicembre.

Spifferi tanti che fanno diventare la situazione interessante, almeno potenzialmente, a maggior ragione l’uomo-mercato riuscirà a portare sotto il Campanone uno o due elementi pronti all’uso, quindi utilizzabili da Bracaloni sin dal primo turno di dicembre, soprattutto perché le noie al motore accusate da Bellotti e Scaldarella li terrà in officina per oltre un mese e mezzo. nelle ultime ore Lecchini pare che stia seguendo, e mai come in questo caso c’è l’obbligo di usare il condizionale, gli attaccanti Francesco Frolla (Forza e Coraggio) e Yuri Papi (Fezzanese) e i Luca Raffi mentre come centrocampista starebbe seguendo la pista che porta ad Alessandro Angelotti in forza al Serricciolo.

Quattro profili per due acquisti: un attaccante da affiancare al capocannoniere Petracci (8 reti) e un centrocampista per sostituire i due lungo degenti Bellotti e Scaldarella. Quattro i nomi che avrebbero sedotto il ditti dell’Azzurra e non è da escludere che potrebbe averli fatti uscire per depistare i possibili competitor. Decisivi i prossimi giorni per capire se si tratta di un’azione diversiva per puntare su altri elementi.

Ebal.