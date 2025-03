Calcio, In promozione la san marco avenza fa un grande passo verso il traguardo salvezza. Panizzi: "Domenica a Lamporecchio potrebbe bastarci un punto»

Missione compiuta per la San Marco Avenza che battendo domenica il Valdinievole Montecatini ha già un piede in Promozione per la prossima stagione. Il successo di misura è arrivato proprio negli ultimi minuti di gara a testimonianza di un match molto delicato ed incerto che significava molto anche per i termali, quintultimi in classifica.

"L’importanza della posta in palio si è fatta sentire – ha commentato il direttore sportivo rossoblù Gabriele Panizzi –. All’inizio ci siamo portati in vantaggio ma abbiamo rischiato anche grosso in alcune circostanze. La partita, infatti, è stata caratterizzata da occasioni da rete da una parte e dall’altra. Nella ripresa il rigore subito è stato per noi un po’ una doccia gelata ma la squadra ha avuto la forza mentale ed atletica di andare a cercarsi di nuovo il gol della vittoria nei pochi minuti a disposizione. E’ logico che con questo successo l’obiettivo della permanenza nella categoria adesso è a un passo. Siamo noni in classifica ed abbiamo un vantaggio rassicurante di 8 punti dalle quintultime".

"Domenica prossima – prosegue Panizzi – andremo a Lamporecchio e forse potrebbe bastarci anche un punto per riuscire ad avere la certezza matematica della salvezza con tre giornate d’anticipo. Sarà un traguardo da festeggiare adeguatamente una volta raggiunto perché frutto di un grande lavoro di squadra in una stagione caratterizzata da tanti infortuni e di conseguenza da una rosa rimasta spesso corta".

Gian.Bond.