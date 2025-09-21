Calcio, In Promozione la San Marco Avenza di Putti fa visita al Pietrasanta. Il Montignoso di mister Ricci debutta davanti ai propri tifosi contro i pratesi dello Jolo

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia di Promozione per mano del Forte dei Marmi, Montignoso e San Marco Avenza d’ora in avanti guarderanno solo al campionato.

Montignoso-Jolo CalcioPer i ragazzi di Gabriele Ricci, oggi alle 15,30, ci sarà l’esordio davanti ai propri tifosi contro lo Jolo Calcio, già fuori dalla Coppa con due sconfitte in due partite e reduce dallo 0-0 della scorsa domenica alla prima di campionato contro la Lampo Meridien. Con la sfida ai pratesi, Tognoni e compagni chiuderanno una settimana molto impegnativa nella quale sono passati dalle stelle – grazie allo 0-1 di domenica scorsa all’esordio assoluto in Promozione segnato al 92’ da Vannucci sul campo del San Piero a Sieve – alle stalle, con la sconfitta per 2-1 subita in rimonta dal Forte dei Marmi per via della quale hanno chiuso al secondo posto il triangolare di Coppa dietro agli stessi versiliesi e davanti alla San Marco.

Pietrasanta-San Marco AvenzaI rossoblù sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in seguito alla sconfitta contro il Montignoso (2-1) e al pari contro il Forte (1-1) che hanno sancito l’eliminazione dalla Coppa e allo 0-0 della scorsa settimana nella prima di campionato in casa contro il Firenze Ovest. Per i ragazzi di Giovanni Putti l’impresa di oggi non sarà però delle più semplici. Alle 15,30 dovranno fare visita al Pietrasanta, in cerca di riscatto dopo 3-1 rimediato mercoledì in casa dalla Pontebuggianese per via del quale hanno dovuto dire addio alla coppa. In campionato, invece, i ragazzi di Tocchini hanno iniziato con il piede giusto grazie al 3-0 inflitto a domicilio la scorsa domenica alla Fortis Juventus e vorranno quindi proseguire sulla stessa strada davanti al proprio pubblico.

