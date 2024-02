Calcio, In promozione la san marco avenza trasloca a lamporecchio per affrontare la quotata lampo meridien. Panizzi: "Partita difficile che sarà condizionata dal terreno reso pesante dalla pioggia»

Si apre quest’oggi a Lamporecchio un trittico di gare in 8 giorni per la San Marco Avenza nel campionato di Promozione. "La Lampo Meridien è una squadra importante – anticipa il direttore sportivo Gabriele Panizzi – che era stata data in estate per favorita alla vittoria finale. Sono, comunque, quarti in classifica e nell’ultimo turno hanno espugnato il campo della Real Cerretese. Non sarà facile giocare da loro anche perché con la pioggia caduta in questi giorni troveremo un terreno molto pesante".

Nel Lampo Meridien giocano, fra gli altri, l’ex Massese Chianese e Maiorana, calciatori di grande qualità. A dicembre è arrivato anche l’attaccante Raffi dal Perignano. Oggi non sarà disponibile lo squalificato Pirone. Un giocatore “stoppato“ dal giudice sportivo lo ha anche la San Marco Avenza. Si tratta del play maker Conti, arrivato a 5 cartellini gialli. Le defezioni non si fermano qui per il tecnico David Alessi. Pasciuti rimane ai box per un fastidio muscolare ed anche Doretti lamenta per problemi fisici e dovrebbe accomodarsi in panchina. Donati ha ancora i punti in testa per la botta ricevuta la settimana scorsa in allenamento ed anche lui al massimo potrebbe andare in panchina. Davanti i leoni schiereranno tre giocatori offensivi come Verona, Smecca e Shqypi. Tutto da verificare, invece, l’assetto tattico dato che il mister massese passa con facilità dalla difesa a quattro a quella a tre e viceversa a seconda dei momenti della gara e delle caratteristiche degli avversari.