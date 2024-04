Calcio, in promozione la società del patron aprili e del dt lecchini cambia di nuovo tecnico dopo la sconfitta di pietrasanta. La Pontremolese dice addio a Bellotti e affida la squadra all’esperto Chelotti

Incredibile stagione. Alla Pontremolese si cambia ancora, in un vorticoso, discutibile ma inevitabile valzer di esoneri, pentimenti e compromessi. Dopo il “ciao ciao“ a Bracaloni, sollevamento datato 19 febbraio, eccoti servito come direttore tecnico dell’Azzurra Fabio Bellotti, l’ex calciatore del Milan, Bologna, Lecce, Siena e Carrarese, all’alba di ieri mattina anche lui esonerato dall’incarico.

Il direttore generale dell’area tecnica Simone Lecchini, sentendo il pavimento sbriciolarsi sotto i piedi, per salvare la squadra e mantenerla in area playoff era arrivato il momento di dare un’ulteriore scossa a tutto l’ambiente. L’esonero, secondo i rumors, era già stato deciso dopo il nulla di fatto con il Viareggio, poi qualcuno aveva voluto concedergli l’ultimissima possibilità: il Pietrasanta. Fallito miseramente anche l’appello in terra versiliese, la società non ha potuto che inchinarsi agli eventi: sei partite, cinque punti conquistati, una media retrocessione che ha finito per mandare su tutte le furie il nocchiero Aprili che parlerà con Chelotti alla prima occasione ma non con tutta la squadra che non sta rispondendo alle aspettative. Senza perdersi d’animo Simone Lecchiniha annunciato a tempo record l’assunzione alla guida dell’Azzurra di Giorgio Chelotti che lascia a Olmi la conduzione degli Allievi regionali.

"Cambiare – dice Lecchini – fa sempre dispiacere. Però non si poteva più andare avanti senza tentare di dare una scossa alla squadra. Spero proprio che Chelotti riesca a migliorare le cose". "Abbiamo pensato di assumere un tecnico di esperienza – asserisce Aprili –, profondo conoscitore del nostro ambiente. Siamo convinti che saprà caricare un ambiente e soprattutto una squadra che ultimamente non dava segni di risveglio. Ci voleva un tecnico in grado di ristabilire equilibrio in tutto l’ambiente".

Ebal.