Calcio In Promozione le compagini rossoblù attese da due trasferte insidiose. Montignoso nella tana dell’Urbino. La San Marco tasta il polso allo Jolo

di ALESSANDRO SALVETTI
26 ottobre 2025
Morale opposto ma stesso obiettivo per Montignoso e San Marco Avenza. Alle 14,30 di oggi, per il settimo turno di Promozione, le due rossoblù vanno a caccia dei 3 punti per aggredire la zona playoff. I ragazzi di Ricci sono attesi a Uliveto Terme dall’Urbino Taccola, fanalino di coda con i 2 soli punti guadagnati nei pareggi delle prime 2 uscite con Casalguidi e Forte dei Marmi, 5 gol fatti e ben 13 subiti. Un avversario abbordabile, almeno sulla carta, contro il quale i rossoblù possono tornare ad alzare la testa una settimana dopo la sorprendente sconfitta interna con il Montelupo che ha fatto perdere a Biagini e compagni il treno delle prime e in generale dopo due turni negativi, considerato anche lo stop di due domeniche fa contro il Forte (2-0). La zona playoff, però, resta ancora a 3 punti di distanza, gli stessi che tuttavia separano i montignosini, fermi a quota 7, dalla zona playout, nella quale non vorranno certo precipitare.

Per gli avenzini, invece, i 7 punti fin qui conquistati hanno ben altro sapore: il successo della scorsa giornata strappato al Deste contro il San Piero a Sieve ha rilanciato il morale di degli uomini di Putti, bravi a non abbattersi in seguito ai 4 pareggi delle prime 4 e alla sconfitta contro il Cubino del quinto turno. La prima vittoria stagionale ha quindi portato Granai e compagni al pari proprio del Montignoso (oltre che del Luco), in linea con gli obiettivi stagionali. La sfida di oggi in casa dell’imprevedibile Jolo Calcio, ad una lunghezza di vantaggio e reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3, concederà al club della Covetta la chance di inserirsi nella metà sinistra della classifica e permetterà di misurare le reali ambizioni dei rossoblù in un momento chiave del campionato nel quale stanno iniziando a delinearsi i rapporti di forza fra le 18 squadre.

© Riproduzione riservata

