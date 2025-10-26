Calcio In Promozione le compagini rossoblù attese da due trasferte insidiose. Montignoso nella tana dell’Urbino. La San Marco tasta il polso allo Jolo

Morale opposto ma stesso obiettivo per Montignoso e San Marco Avenza. Alle 14,30 di oggi, per il settimo turno di Promozione, le due rossoblù vanno a caccia dei 3 punti per aggredire la zona playoff. I ragazzi di Ricci sono attesi a Uliveto Terme dall’Urbino Taccola, fanalino di coda con i 2 soli punti guadagnati nei pareggi delle prime 2 uscite con Casalguidi e Forte dei Marmi, 5 gol fatti e ben 13 subiti. Un avversario abbordabile, almeno sulla carta, contro il quale i rossoblù possono tornare ad alzare la testa una settimana dopo la sorprendente sconfitta interna con il Montelupo che ha fatto perdere a Biagini e compagni il treno delle prime e in generale dopo due turni negativi, considerato anche lo stop di due domeniche fa contro il Forte (2-0). La zona playoff, però, resta ancora a 3 punti di distanza, gli stessi che tuttavia separano i montignosini, fermi a quota 7, dalla zona playout, nella quale non vorranno certo precipitare.

Per gli avenzini, invece, i 7 punti fin qui conquistati hanno ben altro sapore: il successo della scorsa giornata strappato al Deste contro il San Piero a Sieve ha rilanciato il morale di degli uomini di Putti, bravi a non abbattersi in seguito ai 4 pareggi delle prime 4 e alla sconfitta contro il Cubino del quinto turno. La prima vittoria stagionale ha quindi portato Granai e compagni al pari proprio del Montignoso (oltre che del Luco), in linea con gli obiettivi stagionali. La sfida di oggi in casa dell’imprevedibile Jolo Calcio, ad una lunghezza di vantaggio e reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3, concederà al club della Covetta la chance di inserirsi nella metà sinistra della classifica e permetterà di misurare le reali ambizioni dei rossoblù in un momento chiave del campionato nel quale stanno iniziando a delinearsi i rapporti di forza fra le 18 squadre.