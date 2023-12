Calcio In Promozione novità sul fronte mercato. San Marco puntella il reparto arretrato. Preso Marco Orlandi

Terzo rinforzo invernale per la San Marco Avenza che, dopo l’ingaggio del terzino Filippo Della Pina e il ritorno a casa del bomber Gabriele Doretti, ha tesserato anche il difensore Marco Orlandi (nella foto). Il giocatore apuano classe 2002 è cresciuto nel giovanili della Carrarese e nelle ultime stagioni ha militato tra le fila del Camaiore in Eccellenza. Orlandi è un difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia. Proprio sulla destra potrebbe essere utilizzato domenica visto la squalifica di Lattanzi.

Il mercato degli avenzini non si chiuderà, comunque, qui come chiarito dal direttore sportivo Gabriele Panizzi: "Stiamo valutando anche altri profili in entrata. Non compreremo tanto per comprare ma cercheremo giocatori che possano essere utili alla causa e funzionali al progetto del mister". La situazione nel campionato di Promozione è tornata pericolante per i rossoblù di mister Alessi dopo la sconfitta interna contro il San Piero a Sieve. "Abbiamo perso un’altra di quelle partite incredibili da raccontare – spiega Panizzi -. Abbiamo fallito due palle gol incredibili con Mancini e colpito una traversa. Ci hanno annullato un gol buono a Shqypi e sul primo affondo degli avversari abbiamo preso gol. La squadra gioca bene ma non possiamo più accontentarci solo di questo. Ci vuole più attenzione".