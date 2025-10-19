Calcio In Promozione partite interne per le compagini rossoblù. Montignoso, assalto al Montelupo. La San Marco incrocia il San Piero

Test interni per Montignoso e San Marco Avenza, entrambe alla ricerca di un pronto riscatto dopo le sconfitte della scorsa domenica. Oggi alle 15,30, per la sesta giornata di Promozione, le due compagini rossoblù ospiteranno rispettivamente Montelupo e San Piero a Sieve.

Nelle prime cinque uscite di campionato i ragazzi di Ricci hanno ottenuto due successi su San Piero e Casalguidi (tutte e due per 1-0), un pareggio sul campo della Pontebuggianese (1-1) e due sconfitte contro Jolo Calcio (2-3) e Forte dei Marmi, quest’ultima arrivata per 2-0 una settimana fa allo stadio Aliboni. Un buon percorso per una neo promossa, che attualmente pone Bertuccelli e compagni in piena lotta per i playoff con 7 punti, al pari di altre sei squadre collocate alle spalle del quartetto di testa. In questo gruppone si trova anche il Montelupo, reduce dal bel successo esterno con l’Urbino Taccola per 1-3, seguito al pari ottenuto contro la capolista Cubino (1-1) e all’1-0 imposto al Casalguidi tre settimane fa. Un momento positivo, quindi, per gli amaranto, che pure avevano esordito male cadendo sia contro Forte dei Marmi (3-0) che contro la Pontebuggianese (0-1). L’obiettivo di Montignoso e Montelupo è quindi il medesimo: non perdere il passo delle prime della classe e scongiurarne la fuga.

Situazione simile per gli uomini di Putti, a quota 4 punti dopo i 4 pareggi delle prime uscite contro Firenze Ovest (0-0), Piestrasanta (2-2), Luco (1-1) e Fortis Juventus (2-2) e dopo la sconfitta per 1-0 patita domenica scorsa in casa del Cubino. Ballani e compagni sono al pari di altre tre squadre a cavallo della zona playout e davanti solo a Casalguidi e Urbino Taccola, a 2, e vogliono trovare il primo successo stagionale per staccarsi dalla zona calda. Fra le squadre a pari punti c’è anche lo stesso San Piero a Sieve, che insegue lo stesso obiettivo e che nelle ultime due uscite ha prima vinto in casa del Firenze Ovest e poi pareggiato con il Pietrasanta, rilanciandosi dopo le 3 sconfitte patite nelle prime 3.