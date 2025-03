Calcio In Promozione prosegue la marcia ascensionale dei ragazzi di mister Verdi. Pontremolese, ritorno da record. Gazzoli: "Meritiamo i playoff»

Al “Ribelli“ di Prato prosegue la marcia ascensionale della Pontremolese che con una impennata di orgoglio e una nuova dimostrazione di forza in rimonta conquista una meritata vittoria sul fanalino di coda Viaccia, confermandosi con 46 punti al quarto posto della classifica del campionato di Promozione. L’Azzurra, al di là dello striminzito 2-1, ha praticamente dominato la gara lasciando al minimo i rischi che una partita del genere nascondeva.

Firenze Ovest, Pietrasanta, Urbino Taccola e Monsummano. Sono questi gli ostacoli che la Pontremolese dovrà superare e che la dividono dalla definitiva conquista dell’area playoff. La vittoria in terra pratese porta la squadra di Matteo Verdi alla conquista del 27° punto, sui 33 a disposizione nel girone di ritorno, uno in più della capoclasse Real Cerretese. Serra le mascelle sulla classifica la Pontremolese, guarda i numeri messi insieme che fin qui non sono né scortesi, né definitivi, ma indirizzati alla conquista degli spareggi promozione che, se confermati, il vertice Azzurro toccherebbe il cielo con il dito.

Luca Gazzoli, autore della rete del momentaneo 1-1, ha una gran voglia di conquistare i playoff. "Mi piacerebbe proprio a giocare la bellissima per salire al piano di sopra". Una semplice aspirazione oppure c’è davvero qualcosa di concreto? Il numero sette dell’Azzurra precisa: "Le considerazioni dell’estate scorsa possono diventare realtà, ma da qui al termine ci sono ancora quattro partite da giocare e da che mondo è mondo, contano solo i punti. È ovvio che noi fino in fondo dovremo fare la nostra parte. Questo significa che da qui al termine non potremo concederci alcuna distrazione. In poche parole, non possiamo più perdere, altrimenti si correrebbe il rischio di rovinare quanto abbiamo costruito finora. Sarebbe assurdo quanto diabolico, visto quanta fatica ci è costata l’essere rimasti nella scia che conta. Un gruppo come il nostro merita di raggiungere il traguardo".