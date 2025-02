Calcio In Promozione splende sempre più intenso il sole in casa dell’Azzurra. Pontremolese nella griglia playoff. La striscia positiva sale a dieci turni

Nel campionato di Promozione giornata propizia per la Pontremolese (40 punti) che ha guadagnato terreno sulla reginetta Real Cerretese (punti 51) bloccata sul nulla di fatto in casa del San Giuliano (47) e sulla seconda forza del torneo Pietrasanta (48) costretta dal Forte dei Marmi (37 e una partita in meno), alla divisione della posta. L’unica a vincere è la Larcianese (39), che si è scrollata di dosso il Marginone.

Alla luce di questi puri dati numerici, l’Azzurra, grazie alla vittoria nel derby con la San Marco Avenza, entra nell’area playoff, in attesa del recupero di domani del Forte dei Marmi con il Casalguidi. È un lunedì di festa in casa dell’Azzurra che ha buoni motivi per essere felice, primo perché ha centrato la quarta vittoria di fila; secondo: la serie positiva si protrae da dieci giornate, continua a dare tono ai sogni di una squadra che viaggia con un meno dieci in classifica, ma che nei 24 turni risultano essere 50 i punti conquistati, uno in meno della capoclasse Real Cerretese.

Dal giorno dell’avvilente caduta in casa dell’Urbino Taccola, il vento ha mutato direzione e gonfiato le vele del vascello pontremolese. Dopo aver ormeggiato con la barra del timone, Verdi ha individuato la rotta giusta e l’equipaggio ad hoc. Infatti, dopo le oscillazioni è arrivato l’equilibrio tecnico-tattico e la ritrovata serenità psicologica che le sta consentendo di uniformare il rendimento e di scongiurare improvvisi cali di tensione, che oggi come oggi provocherebbero pesanti contraccolpi, tenuto conto che il piatto è diventato sempre più ricco e che sarebbe sciocco passare la mano a sei vogate dal termine della regular season.

Enrico Baldini