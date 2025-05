Calcio in rosa. La neonata squadra femminile del Siena Fc sceglie come allenatrice l’ex serie A, Elena Proserpio Marchetti

Elena Proserpio Marchetti (foto) è stata nominata allenatrice della neonata squadra femminile del Siena Fc. A darne notizia, il club bianconero. "Elena, che ha giocato in Serie A, vanta una solida esperienza di leadership e ha lavorato per 10 anni con il Club Italia – si legge nel comunicato ufficiale –, formando allenatori di tutte le squadre. Avrà un ruolo chiave nel guidare la squadra verso una nuova ed entusiasmante era. Negli ultimi anni, si è affermata come allenatrice dedita e strategicamente preparata. "Elena è una leader con una visione chiara che riflette direttamente quella del Siena Fc – ha dichiarato Jenny Damgaard, responsabile del calcio femminile del Siena Fc – e siamo convinti che sia la persona giusta per sviluppare la nostra squadra femminile e contribuire a costruire il nostro vivaio. Insieme al suo team, sarà in grado di costruire una squadra che unisce tecnica, passione e spirito di squadra, riflettendo l’orgogliosa tradizione del club. La sua professionalità, esperienza e capacità di ispirare la rendono preziosa". La nomina di Proserpio Marchetti è un passo importante nell’impegno a lungo termine del Siena per il calcio femminile. Il motto del club è ‘Ricostruire, Rispettare, Premiare’ e la creazione della squadra femminile è una parte naturale del lavoro per costruire un Siena Fc forte nel tempo. "La visione del club è chiara – ha affermato il presidente del Siena Fc, Jonas Bodin –. Vogliamo essere un modello per lo sviluppo delle giocatrici, con una struttura solida sia per la squadra maschile che per quella femminile. Le nostre ambizioni sono alte e vogliamo percorrere questo cammino insieme a tutta la squadra senese".

La squadra femminile del Siena Fc partirà dalla Promozione, ultimo livello del campionato. L’obiettivo è scalare la classifica. La squadra includerà sia talenti locali che giocatrici provenienti da altri paesi che desiderano combinare calcio e studi universitari. La società invita le giocatrici interessate ad allenarsi in gruppo il 14 e 15 giugno dalle 14 alle 15.