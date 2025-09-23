Calcio, In seconda categoria avvio rallentato per pontremoli e monzone. Parte forte il Serricciolo di Bambini: "Soddisfatto della prova fornita dai ragazzi»

E’ finalmente ripartito il campionato di Seconda Categoria e vogliamo ricordare in sintesi alcuni aspetti. Primo: ieri l’altro si è giocata la prima giornata del campionato; secondo punto: non avete sbagliato campionato. Nonostante la presenza di Vorno, Corsanico, Massarosa, Valfreddana è sempre un torneo di Seconda; punto terzo: state attenti, perché nel girone A, l’ingorgo si annuncia pazzesco. Da queste parti non tanto tempo fa regnava l’incertezza, stavolta di più; Punto quarto: le rappresentanti lunigianesi Serricciolo e Gragnolese, partono col piede giusto, sbandano paurosamente Don Bosco Fossone e Villafranchese, va fuori strada anche l’Atletico Carrara e il Ricortola.

Partenza rallentata del Pontremoli, indicata dagli osservatori squadra destinata alla conquista del palco della Prima, anche il Monzone avanza a passo di formica e si fa imporre l’1-1 dal San Macario. La formazione di Raffaelli si è distesa sul prato dei biancorossi con il piglio della grande squadra e alla fine ha sfruttato in pieno l’uomo in più rimettendo in parità il match con il centravanti Romanini.

Il primo impatto con il campionato è sempre a rischio. Lo sostiene il tecnico del Serricciolo Bambini: "Siamo quasi all’inizio di ottobre ci sono ancora delle squadre che non hanno ancora completato la preparazione. Per cui i reali valori sono ancora un po’ falsati, ecco spiegato il motivo di alcuni tonfi o di mezzi o di mezzi passi falsi. Cosa dire della partita vinta contro il Massarosa? Sono soddisfatto della prova fornita dai miei ragazzi, sia come gioco sia come impegno. Siamo solo all’inizio però debbo dire che la squadra è partita con il piede giusto. Ora ci aspetta la partita in casa della Folgore Segromigno e subito dopo la partita di Coppa che ci manda sul difficile campo del Monzone, dove non potremmo disporre di Conedera e Viaggi".

